القاهرة - أ ش أ

أعلنت اللجنة المالية المكلفة بإدارة نادي الزمالك, تسلم منتصر السيد إبراهيم إداري الفريق الأول لكرة القدم مبلغ 341 ألفا و950 جنيها تمثل قيمة المستحقات المالية التي طلبها الفريق.

وأكدت اللجنة أنها صرفت – حتى الآن – مرتبات ومستحقات أكثر من 1600 من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعمالة الموسمية وأجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك منذ تسلمها كشوف المرتبات صباح أمس /الخميس.

وشددت اللجنة – في بيان اليوم /الجمعة – على أنها ليس لديها أي مستحقات تخص الفرق الرياضية باستثناء بعض التعاقدات الجديدة والتي لم ترد القرارات الخاصة بها وهي لا تخص أي لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف البيان أن أي مستحقات يطلبها الفريق الأول لكرة القدم سواء للمعسكرات أوالإقامة في الفنادق فاللجنة على استعداد لصرفها فور ورود المستندات المعتمدة من النشاط الرياضي والأجهزة الإدارية بالنادي.