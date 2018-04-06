لندن - أ ش أ

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، إنه لن يخاطر بإشراك النجم المصري الدولي محمد صلاح أمام إيفرتون، غدا السبت، قبل التأكد من اكتمال الشفاء من الإصابة، أن الجهاز الطبي يحاول إعادة تأهيله بكافة الطرق للحاق بالمواجهة ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان محمد صلاح قد تألق في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب (أنفيلد رود)، وسجل هدفا وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يستبدله المدرب كلوب بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وأضاف كلوب، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، قبل ملاقاة إيفرتون بالديربي، “نحاول بشتى الطرق إعادة تأهيل النجم الموهوب محمد صلاح، ليلحق بالمباراة وسنرى ما سيحدث، ولكن من المؤكد أننا لن نجازف بإشراكه إذا كان هناك أي شك في عدم اكتمال الشفاء وعدم جاهزية اللاعب بنسبة 100%.

وأشاد مدرب فريق بوروسيا دورتموند السابق، بلاعبي إيفرتون، وقال إنه فريق رائع ويمتلك لاعبين مميزين ومن بينهم يانيك بولاسي، وجينك توشون.

ويتصدر النجم المصري صلاح، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، و8 أهداف عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.