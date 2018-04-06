الخرطوم - أ ش أ

وصل وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الجمعة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال وزير الكهرباء بمطار الخرطوم الدولي، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، الدكتور معتز موسى، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت وأعضاء السفارة.

وقال شلتوت – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم – إن وزير الكهرباء سوف يعقد غدا السبت جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان في مجال الكهرباء.