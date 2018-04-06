القاهرة - أ ش أ

أدان الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني، لمسيرات العودة الكبرى، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وانتقد الأزهر الشريف، في بيان، الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث شكل فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في إدانة المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، ضد المتظاهرين السلميين غطاءً للكيان الصهيوني كي يواصل جرائمه.

ويجدد الأزهر الشريف التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.