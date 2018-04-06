القاهرة - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية أمام مضيفه إنبي بثلاثة أهداف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بترو سبورت في إطار الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة مثيرة عامرة بالكفاح من الفريقين لانتزاع الفوز وبرغم تقدم الداخلية تعادل انبى وتقدم ولكن الداخلية لم يستسلم وتعادل في الدقائق الأخيرة ليتقاسم الفريقان النقطتين .

سجل لفريق الداخلية محمود منصور من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد علاء الدين في الدقيقة 30، وعبد العزيز الشاعر زيزو في الدقيقة 80.

في المقابل سجل لفريق إنبي محمد مجدى في الدقيقتين 32 من ركلة جزاء و 48، ومحمود قاعود في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرفع إنبي رصيده إلى 43 نقطة ويستمر في المركز السادس ، فيما اصبح رصيد الداخلية 33 نقطة في المركز الـ14.