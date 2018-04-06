اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

في الجمعة الثانية من مسيرة العودة ، تصاعدت حدة المواجهات الفلسطينية الاسرائيلية وافادت اخر محصلة – قابلة للتزايد – بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات القتل والقمع وطالبت في بيان – لمندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة, وفي الجامعة العربية, والاتحاد الأوروبي – بالتحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية

بالصور.. ارتفاع شهداء غزة إلي 8 وإصابة 1070 في مسيرة العودة

الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع في الأرض المحتلة

وقد أدان الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني، لمسيرات العودة الكبرى، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

الأزهر يدين قمع الاحتلال لمسيرات الفلسطينيين السلمية

كما استنكر فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع أذان صلاة الجمعة من المسجد الإبراهيمي في فلسطين،وهو ما يعد سابقة في انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل لحرية العبادة في فلسطين واعتداء على المقدسات.

المفتي يستنكر منع الاحتلال رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي

والى موضوع اخر حيث اكدت الخارجية في ختام الإجتماع الموسع بشأن سد النهضة الذي عقد بالخرطوم، أنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاث ،واشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان هناك حاجة للمزيد من النقاش بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة.

شكري: إجتماعات سد النهضة لم تسفر عن مسار محدد يمكن الإعلان عنه

الخارجية:هناك حاجة لمزيد من النقاش بشأن سد النهضة

ومن انبائنا الهامة ايضا اعلنت مصر للطيران-في بيان اليوم الجمعة- عن استئناف الرحلات الروسية إلى مصر اعتبارا من الخميس المقبل 12 أبريل بين موسكو والقاهرة

انطلاق رحلات مصر للطيران لموسكو ..الخميس القادم

ومع احتفالات مصر بيوم اليتيم ، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل المصريين للاحتفال بيوم اليتيم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، معربا عن أمله في أن نحقق مستقبلا وحياة أفضل لهم.

السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ”يوم اليتيم”

كما اكد أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن الإسلام أولى اليتيم عناية خاصة ، وأن الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة وتدعو دائما إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم

المفتي: رعاية الأيتام من مقاصد الشريعة الإسلامية

هيئة قناة السويس تحتفل بيوم اليتيم بالإسماعيلية

واحتفالا بعيد القيامة المجيد ، يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد غدا السبت ، بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية وذلك بالكاتدرائية بالعباسية.

السبت..البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد

السبت..البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد

وقبل ساعات من إحتفالات عيد القيامة .. تفقد مديرو الأمن بالمحافظات خدمات تأمين الكنائس

وعن انباء طقس الغد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة غدا الجمعة ليسود طقس مائل للحرارة وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 15 30، وسط الدلتا 14 29 ، الإسكندرية 14 22 ، بلطيم 15 23 ، مطروح 13 21 ، السلوم 12 21 .

السبت..ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30

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