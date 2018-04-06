الجمعة الثانية من مسيرة العودة في غزة 2018/04/06 - 20:25 الجمعة الثانية من مسيرة العودة في غزة2018-04-06T20:25:32+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر شهداء, غزة, مسيرة, مسيرة العودة أقرأ أيضا: بالصور.. ارتفاع شهداء غزة إلي 8 وإصابة 1070 في مسيرة العودة 5 شهداء وأكثر من 250 مصاب فى مسيرات العودة بغزة بالصور..عشرات الجرحى فى مواجهات مع الاحتلال بغزة إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة الشرقية استشهاد فلسطيني بغزة متأثرا بجروح منذ الجمعة الماضية البيت الأبيض يدعو المتظاهرين الفلسطينيين لعدم الاقتراب من الحدود مع إسرائيل
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