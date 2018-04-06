الإسكندرية - أ ش أ

أقيمت على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم/الجمعة، ندوة “أخلاقيات الإعلام في العصر الرقمي”، بحضور الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامي والمحاضر الأكاديمي، وأدار الندوة أميرة فؤاد.

قال الدكتور محمد سعيد محفوظ، إن أخلاقيات الإعلام مفهوم يبدو فضفاضا وما يطرح من أفكار هي نموذج مقترح لما ينبغي أن تكون عليه الممارسة الإعلامية لتحديد المسافة بين الوضع الحالي للأخلاقيات والسعي إلى الاقتراب من تلك الأخلاقيات.

وتحدث محفوظ عن الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الصحفي في ممارسته الإعلامية منها الامتناع عن استخدام طرق غير أخلاقية في سبيل الحصول على المعلومات بالإضافة إلى الاستقلالية عن التحزب والانحياز إلى أي من الأطراف وعدم الحصول على هدايا أو مزايا من المصادر.

بدوره، قال ياسر عبد العزيز، إن العصر الرقمي تم اختذاله في أحد أهم تجلياته وهي مواقع

التواصل الاجتماعي التي يعتبرها كثيرون ككيان مراوغ ولم تفصح عن نصف أسرارها فهي كقمة جبل جليد.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي، منجم للفرص والمخاطر لكن مخاطرها تتسع وتتزايد أكثر من أي وقت مضى وإذا لم نحيي الفريضة الغائبة المتمثلة في التربية الإعلامية في مجال صناعة الإعلام فإن مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن تقوض سلمنا الوطني والفردي والمجتمعي وهي ضرورة حان وقت الاهتمام بها.