لندن - رويترز

أعلنت دار سوذبيز للمزادات إن ألماسة فارنيزي الزرقاء التي تحظى بأهمية تاريخية بعد أن توارثتها أجيال من العائلات الملكية الأوروبية على مدى 300 عام تقريبا، ستعرض للمرة الأولى في مزاد الشهر المقبل.

ويتوقع أن تباع الألماسة الداكنة، التي يتدرج لونها بين الرمادي والأزرق وتزن 6.1 قيراط، بمبلغ يتراوح بين 3.7 و5.3 مليون دولار. وعثر على الألماسة في مناجم جولوكوندا الهندية للألماس وتم إهداؤها للمرة الأولى لإليزابيث فارنيزي، ابنة دوق بارما، في 1715 عندما تزوجت فيليبي الخامس ملك إسبانيا.

وتوارثتها أكثر من سبعة أجيال وانتقلت من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا مع زواج أحفادهما من أسر أوروبية أخرى.

وقالت دار سوذبيز ”في ذلك الوقت كانت الألماسة محفوظة في صندوق مجوهرات ملكي. لم يكن أحد يعلم بوجودها عدا أقرب الأقارب، وبالطبع، تجار الحلي الذين يتعاملون مع الأسرة“.

وستعرض الألماسة للبيع في دار سوذبيز في جنيف يوم 15 مايو أيار.