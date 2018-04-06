أخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” تقريرا عن الاحتجاجات التي شهدتها حدود قطاع غزة من أجل “حق العودة”.

وتشير الصحيفة الى ان محتجين من كل الأعمار يتطلعون للعودة إلى أرض أجدادهم، في جمعة أطلقوا عليها “يوم الاطارات” حيث جمع الشباب إطارات السيارات وكدسوها قرب الحدود لإحراقها.

و بحسب الصحيفة فإن أعمدة الدخان التي تتصاعد من الإطارات المحترقة تحجبهم عن أعين القناصة الإسرائيليين.

ويؤكد مراسل الصحيفة أنه لم يشاهد أي دليل على وجود أسلحة نارية أو زجاجات حارقة، فيما اشار الجيش الإسرائيلي الى إنه سيستعمل الرصاص الحي ضد “المحرضين” على العنف خلال المظاهرات وضد من يقترب من السياج.

وتنقل الصحيفة عن مدير فلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش “عمر شاكر” قوله إن هذه المعايير غير مقبولة في القانون الدولي الذي يمنع استعمال الاسلحة الفتاكة إلا أمام خطر قاتل وشيك.

أبرزت صحيفة ” فايننشال تايمز رفض المحكمة البرازيلية طعن الرئيس البرازيلي السابق ” لولا دي سيلفا على حكم صدر بسجنه في قضية فساد.

وبالرغم من ان ” سيلفا ” أخرج الملايين من الفقر خلال فترتي حكمه في البرازيل، ولكنه كان على رأس حكومة هي الأكثر فسادا في تاريخ البرازيل حسب أحد وزرائه.

وتصف الصحيفة قرار المحكمة بأنه قد يكون قرار بسقوط رجل سياسي رائع؛ وايضا أنه لا أحد فوق القانون وهو أمر إيجابي في بلاد استشرى فيها الفساد.

وترى الصحيفة أن البرازيل ذهبت في مكافحة الفساد أبعد من أي دولة من الدول النامية وذلك عن طريق القضاء.

ذكرت صحيفة ” الاندبنتنت” أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اعلن أنه علق منذ 2015 أكثر من مليون حساب بسبب “الترويج للارهاب”.

أعلن تويتر في بيان: “نستمر في رؤية التأثير الايجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكانا غير مرغوب للدعوة للإرهاب، ما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الانشطة بعيدا عن تويتر.”

يذكر أن تويتر واجه ضغوطا كبيرة من الحكومات لتضييق الخناق على الجهاديين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات.