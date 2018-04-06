الإسماعيلية - وكالات

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا منها 638 حكما جزئيا و39 حكما مستأنفا و164 حكما غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و17 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4350 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 120 متهما هاربا محكوما عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.