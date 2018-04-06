الرياض، عدن - أ ش أ

استقبل كل من نائب وزير الإدارة المحلية اليمنية عبدالسلام باعبود والسفير المصري غير المقيم لدى اليمن ناصر حمدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، في مطار الملك خالد بالرياض، طائرة المساعدات الطبية المقدمة من مصر لشعب اليمن الشقيق، والتي تحمل على متنها أكثر من سبعة أطنان من اللقاحات والأمصال.

وقال باعبود، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، “إن هذه الشحنة الأولى تأتي ضمن مساعدات مقبلة سيتم تقديمها إلى اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار التنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة ومصر، وسيتم توزيعها على المستشفيات في عدد من المحافظات”.

وأضاف “أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقة الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكمية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس عبدالفتاح السيسي”.