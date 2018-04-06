نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
5 شهداء و 922 مصابا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة
المفتي يستنكر منع الاحتلال رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي
الخارجية:هناك حاجة لمزيد من النقاش بشأن سد النهضة
شكري: إجتماعات سد النهضة لم تسفر عن مسار محدد يمكن الإعلان عنه
انطلاق رحلات مصر للطيران لموسكو ..الخميس القادم
السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ”يوم اليتيم”
المفتي: رعاية الأيتام من مقاصد الشريعة الإسلامية
هيئة قناة السويس تحتفل بيوم اليتيم بالإسماعيلية
البابا تواضروس يترأس صلوات “الجمعة العظيمة”
السبت..البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد
طائرة المساعدات الطبية المصرية لليمن تصل الرياض
محلب يلتقي ماكرون على هامش مؤتمر دعم لبنان بباريس
النائب العام يصدر كتابا دوريا لحماية حقوق الملكية الفكرية
غادة والى توجه بدعم متضرري عقار الإسكندرية المنهار
محافظ الاسكندرية: رفع أنقاض عقار مصطفى كامل المنهار
الصحة: لا وفيات جراء انهيار عقار سيدى جابر
انتظام حركة القطارات على خط القاهرة الاسكندرية
التعليم تناقش اﻻستعدادات للامتحانات للشعب الرياضية
وزارة الإسكان تدشن موقعا إلكترونيا جديدا
قافلة الأزهر تجرى 14 عملية وتفحص 827 مريضا بحلايب والشلاتين
السبت..ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30
تحويلات مرورية بكوبرى القبة لتجديد الفواصل
التوسع في تركيب عدادات المياه للمحاسبة العادلة
محلب يؤكد التزام مصر بدعم الدولة والشعب اللبناني
انطلاق مؤتمر باريس لدعم لبنان بمشاركة مصر
السعودية تجدد قرضا ممنوحا للبنان بقيمة مليار دولار
فرنسا تمنح لبنان هبات وقروض ميسرة بـ550 مليون يورو
الحريري: نواجه تحديات اقتصادية وامنية
البنك الدولي يقدم 4 مليارات دولار للبنان
“اقتصادية قناة السويس”توقع مذكرة تفاهم مع مينائين برازيليين
بالصور..توقيع مذكرة تفاهم بين قناة السويس ومينائين برازيليين
ترحيب بعدم فرض رسوم اغراق على واردات الصاج
وفد صيني ينوه بفرص الاستثمار المتاحة بالأقصر
تداول 476 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال 24 ساعة
25 مليار دولار.. إستثمارات إنتاج الغاز المرحلة المقبلة
الخزانة الأمريكية تدرج 38 شخصية روسية بقائمة العقوبات
مستشفى بريطانية تؤكد تحسن صحة “سكريبال”
إقالة 11 جنرالا روسيا من وزارتي الداخلية والطوارئ
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تفتيشا فى روسيا
مقتل وإصابة 29 شخصا في غارات جوية على دوما بسوريا
بالصور..الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومدافع هاون في دمشق
الكويت تنتقد القرار الامريكى بنقل سفارتها للقدس
نقل لوحة الموناليزا من “اللوفر” بتكلفة 35 مليون يورو
معهد جوته ينظم أسبوعا للأفلام بالقاهرة والإسكندرية
أعمال “والت ديزني” على المسرح الصغير بالأوبرا..26 أبريل
40.6 مليار دولار مبيعات تذاكر السينما في 2017
كاميرا “الفراشة” تكشف الأورام السرطانية الخفية!
الكشف عن علاقة بين الوزن وطول العمر
جراح مصري يروج للسياحة العلاجية لمصر في ألمانيا
خضراوات من دون تربة أو ضوء شمس في القطب الجنوبي
نفوق 38 حوتًا طيارًا بعد جنوحها على شاطئ منعزل في نيوزيلندا
اليوم…مؤسسات الدولة تحتفل بيوم اليتيم
الأهرامات تحتضن أكثر من 300 طفل احتفالا بيوم اليتيم
إسباني عاش طفولته مع الذئاب.. 12 عاما
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