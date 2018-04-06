لندن - أ ش أ

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم /الجمعة في آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.01 نقطة بنسبة 0.20% لتسجل 5.12 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.15 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.02 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 0.05 نقطة بنسبة 25% لتسجل 0.25 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 0.26 دولار، وكان أقل مستوى لها عند 0.23 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.01 نقطة بنسبة 0.37% لتسجل 2.71 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 2.84 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.72 دولار.

فيما حافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5 دولارات، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.38 دولار، بينما أقل مستوى عندها 5.08 دولار.