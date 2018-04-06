القاهرة - أ ش أ

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة بعد غد المقبل على ملعب إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الــ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وأدى اللاعب تدريبات بدنية وشارك في جزء كبير من التقسيمة قبل خروجه وقيامه بالجري المنفرد لتخفيف الحمل البدني خاصة أنه يغيب عن المشاركة في مباراة سموحة للايقاف.