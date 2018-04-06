جولة المحافظات 6-4-2018 2018/04/06 - 19:10 جولة المحافظات 6-4-20182018-04-06T19:10:29+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى قصر العيني 6-4-2018 وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار 6-4-2018 إنهيار عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية 6-4-2018 قبل ساعات من إحتفالات عيد القيامة .. مديرو الأمن بالمحافظات يتفقدون خدمات تأمين الكنائس 6-4-2018 مصر تحتفل بيوم اليتيم و مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني تقيم الإحتفالات بمناسبة اليوم 6-4-2018 وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات المسلحة بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرانس
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