وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار 6-4-2018 2018/04/06 - 19:07 وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار 6-4-20182018-04-06T19:07:43+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة إنهيار عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية 6-4-2018 قبل ساعات من إحتفالات عيد القيامة .. مديرو الأمن بالمحافظات يتفقدون خدمات تأمين الكنائس 6-4-2018 مصر تحتفل بيوم اليتيم و مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني تقيم الإحتفالات بمناسبة اليوم 6-4-2018 وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات المسلحة بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرانس إختتام أعمال المؤتمر الـ27 للإتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي .. مساعدات إنسانية من الشعب المصرى إلى الشعب اليمني الشقيق 5-4-2018
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