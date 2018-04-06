باريس - ا ش ا

التقى المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش مؤتمر دعم لبنان الذي استضافته باريس اليوم بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ونحو 50 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

ووصف محلب – في تصريحات صحفية بباريس – لقاءه بالرئيس الفرنسي ماكرون بأنه كان وديا، حيث توجه الأخير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على المشاركة في مؤتمر دعم لبنان، وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين قبل أيام قليلة لتهنئة السيسي بفوزه بولاية ثانية.

وأشاد محلب بالعلاقات التاريخية والمتميزة والاستراتيجية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات لا سيما الثقافية منها، لافتا إلى حب الفرنسيين واحترامهم الشديد لحضارة وتاريخ مصر، وهو ما لمسه خلال زيارته للمعرض، الذي يستضيفه معهد العالم العربي بباريس، وتحدث عن تاريخ قناة السويس منذ عصر الفراعنة حتى القرن الواحد والعشرين لاسيما إبرازه خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول تأميم القناة وحفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي في عهد الرئيس السيسي.

كما أثنى على كلمة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان خلال افتتاح معرض قناة السويس أمس الخميس والتي قال فيها “إذا كانت مصر هبة النيل فقناة السويس هبة من مصر للعالم”.

وحول مؤتمر دعم لبنان، أكد المهندس محلب أن مصر تستطيع أن تشارك في جميع المشروعات التي تتطلع لبنان لتنفيذها سواء من خلال الشركات المصرية أو الشراكات الثلاثية..

موضحا أن مصر تمتلك الخبرة لتنفيذ المشروعات الكبرى بأقل تكلفة وأعلى جودة وأقل وقت في التنفيذ، مشددا على تنافسية الشركات المصرية في مختلف القطاعات.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى أن مصر أظهرت بالفعل قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في زمن قياسي متمثلة في حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، فضلا عن إنجاز مشروعات أخرى في الطاقة والطرق والأنفاق والإسكان وغيرها، مشيرا إلى ما تمثله التجربة المصرية من نموذج يحتذى به.