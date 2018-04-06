قبل ساعات من إحتفالات عيد القيامة .. مديرو الأمن بالمحافظات يتفقدون خدمات تأمين الكنائس 6-4-2018 2018/04/06 - 19:04 قبل ساعات من إحتفالات عيد القيامة .. مديرو الأمن بالمحافظات يتفقدون خدمات تأمين الكنائس 6-4-20182018-04-06T19:04:13+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة مصر تحتفل بيوم اليتيم و مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني تقيم الإحتفالات بمناسبة اليوم 6-4-2018 وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات المسلحة بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية عبر الفيديو كونفرانس إختتام أعمال المؤتمر الـ27 للإتحاد البرلماني العربي بمقر مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي .. مساعدات إنسانية من الشعب المصرى إلى الشعب اليمني الشقيق 5-4-2018 رئيس مجلس الوزراء يؤكد إهتام الحكومة بتطوير ملف التعليم 5-4-2018 رئيس الوزراء يلتقي رئيس ” بكتل ” و يؤكد حرص مصر على تهيئة مناخ جاذب للشركات العالمية 5-4-2018
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