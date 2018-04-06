غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 في إحصائية غير نهائية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات منهم 12 سيدة و48 طفلا، مضيفا أن 25 إصابة وصفت بالخطيرة.

وشهدت الحدود اليوم مشاركة عشرات آلالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوى وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود أكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج وأدى اطلاق قنابل الغاز إلى إصابة 45 فلسطينيا بحالات اغماء وتشنج في رفح وحدها.

وكان احد المصابين من احداث الجمعة الماضية قد استشهد اليوم ويدعي ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا وجرى تشييعه.