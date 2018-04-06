القاهرة - أخبار مصر

يعرض في القاهرة حاليا فيلم The Music of Silence، والذي يتناول مسيرة المغني الأوبرالي الكبير “أندريا بوتشيلي”، والذي قاده القدر إلى فقدان بصره في سنِ مبكر، ومع ذلك صعد فوق كل هذه التحديات، وقاده طموحه تجاه شغفه بالموسيقى والغناء، ليصبح واحداً من أعظم مغني الأوبرا في العالم، ولقب بالرجل الذي نظر إلي العالم بصوته.

ويقوم ببطولة الفيلم وتجسيد شخصية بوتشيلي النجم الإسباني أنتونيو بانديراس المُرشح لجائزة جولدن جلوب 3 مرات،و جوردي مولا وتوبي سيباستيان، وسيناريو آنا بافنيانو المُرشحة لأوسكار أفضل سيناريو، وتعاون معها في كتابته مخرج الفيلم مايكل رادفورد المُرشح لجائزة الأوسكار مرتين.