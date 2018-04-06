أكد الدكتور أيمن عبد المنعم ،محافظ سوهاج، إنه تم إزالة ١٠ حالة تعدي وردم على أراضي نهر النيل في حملة مكبرة بناحية مركز جرجا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والأجهزة الأمنية ، فى إطار خطة المحافظة لمنع التعديات على النيل.

وأضاف المحافظ ، أن الأجهزة المعنية تقوم بحملات مستمرة لإزالة اى تعدى على النيل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للتصدى لاى تعديات على النيل بالقري والمدن. من جانبه ، أوضح المهندس سيد ابوشامة وكيل الادارة العامة لحماية النيل بسوهاج ،انه تم تحت اشراف المهندس عصام فهمى مسئول الازلات والمهندس محمد عادل أنه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ، وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدى عبارة عن خمس مبانى مخالفة وخمس حالات ردم بالنيل , والحملة تمت بالتنسيق وبالاشتراك مع مسئولي الازالات ومديرية الأمن والمسطحات المائية ، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات .