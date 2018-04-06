أخبار مصر - سماء المنياوي

أكد محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح بدء الرصف في شارع الاسكندرية بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات بالشارع وسيتم تباعا رصف كافة الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجارية، من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل، وأعمال الكهرباء.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بانه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم التنسيق مع الشركات العاملة في كافة المشروعات لإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف.

من جانبه، حذر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الشركات العاملة بمدينة مرسي مطروح انة فى حال عدم انتهاء من الاعمال الجارية المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها بالعقود، سيتم توقيع أقصي غرامة وعقوبة لتصل لوقف الاعمال واسنادها لشركات اخرى.

واوضح أبو زيد بانه سيتم تجميل وتشجير شارع الاسكندرية بعد الانتهاء من الرصف وعمل الارصفة ، وسيتم ازالة أي اشغالات طوال فصل الصيف سواء من قبل المحلات أو الباعة الجائين وسيوقع غرامات وعقوبات علي أصحاب المحلات لمن يخالف هذه التعليمات.