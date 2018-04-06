موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تفتيشا على منشآت روسية.

وأفادت وكالة الانباء الروسية أن مفتشين من الأمانة الفنية للرقابة على الأسلحة الكيميائية والمسئولة عن امتثال أعضاء المنظمة وصلوا إلى روسيا الأسبوع الماضى.

وأجرى مسئولون برتغاليون تفتيشا آخر في روسيا بشكل منفصل تحت أشراف منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى حين أرسلت روسيا وقتها مفتشين روس إلى إيرلندا وعضو منظمة تحريم الأسلحة الكيميائية إلى الولايات المتحدة بموجب إتفاقيتهم الثنائية الجديدة حول خفض ترسانة الأسلحة النووية.