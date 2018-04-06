القاهرة - أ ش أ

استنكر فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع أذان صلاة الجمعة من المسجد الإبراهيمي في فلسطين،وهو ما يعد سابقة في انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل لحرية العبادة في فلسطين واعتداء على المقدسات.

وأكد مفتي الجمهورية-اليوم الجمعة-أن ما تقوم به سلطات الاحتلال لا يزيد الأوضاع إلا سوءا، ويضاعف الاحتقان والصراع المشتعل في الأراضي الفلسطينية،وهو ما يهدد جهود السلام.

وطالب المفتي المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية أن تضغط بقوة على سلطات الاحتلال من أجل حفظ حقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.