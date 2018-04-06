أخبارمصر - غباشى خيرالله

شهد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية إحتفالية يوم اليتيم بقرية العلياء بمدينة شبين الكوم .

وتقام الاحتفالية على مدار اليوم وتتضمن الفقرة الصباحية تقديم وجبات غذائية ( الإفطار والغذاء ) وتوزيع هدايا وتوفير ألعاب الملاهي بالمجان ليستمتع بها الأطفال ، ويتضمن الحفل المسائي حفل زفاف جماعي لعرائس أيتام وتكريم الأمهات المثاليات والطلبة المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم .

كما تشمل فقرات الحفل المسائي توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية لتكريم ( 10 ) أمهات مثاليات و ( 10 ) طلبة متفوقين علميا ً و ( 10 ) من حفظة القرآن الكريم و تنظيم حفل زفاف جماعي لعدد ( 5 ) عرائس أيتام وتقديم مساعدة زواج 7000 ألف جنيه لكل عروس وكذا تكريم الطالبة منار حمزة علي حسام الدين الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحي والخطابة والإلقاء الشعري .

ومن جانبه أكد اللواء علاء يوسف علي ضرورة الإهتمام بالأطفال وإعدادهم نفسيا وتربويا والأخذ بيدهم وتقوية روحهم وعقولهم وزرع الأمل في نفوسهم ومعاملتهم بصدق وإخلاص حرصا علي مستقبلهم .