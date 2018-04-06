القاهرة - أخبار مصر

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان هناك حاجة للمزيد من النقاش بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضاف في تصريحات -نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على الفيس بوك – ان المفاوضات كانت مطولة واستمرت أكثر من 16 ساعة ، وبحثت كل القضايا العالقة سواء على المسار الفني او التعاوني.

وأوضح أن مصر شاركت في هذه الاجتماعات برؤية واضحة سواء فيما يتعلق بالخروج من التعثر الحالي أو برؤيتها فيما يتعلق بأمنها المائي وكيفية الحفاظ عليه.