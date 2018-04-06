غزة - أ ش أ

استشهد فلسطيني ثان اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة في اليوم الثامن لمسيرة العودة فيما ارتفعت أعداد المصابين بالرصاص الحي وقنابل الغاز إلى 250 شخصا حتى الآن.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة – في تصريح اليوم- إن الشهيد هو المواطن مجدي رمضان شبلت من شرق مدينة غزة, مشيرا إلى أن أغلب الإصابات جاءت في المناطق العلوية من الجسم بالإضافة إلى إصابات أخرى في مناطق الحوض والبطن والأقدام وهو ما يشير إلى أن قناصة الاحتلال تتعمد استهداف المواطنين بإصابات مباشرة.

وباستشهاد الشاب شبلت يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرة العودة إلى 22 فلسطينيا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد الشاب أسامة خميس قديح (36 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع برصاصة حية مباشرة في الرأس.. كما أعلنت صباح اليوم استشهاد “ثائر محمد رابعة” (30 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات الجمعة الأولى لـ “مسيرة العودة الكبرى” قرب منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال غزة.