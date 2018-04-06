نيون - أ ش أ

فاز الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع عن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا, متفوقا على البرتغالي

كريستيانو رونالدو, والكولومبي خيمس رودريجيز, والإسباني جيرارد بيكيه.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على موقعه الرسمي اليوم /الجمعة/, أن صلاح مهاجم “الريدز” حصل على نسبة 57% من التصويت الجماهيري, فيما صوتت نسبة 35% لصالح رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني ونسبة 5% لصالح خيمس مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ونسبة 4% لصالح بيكيه مدافع برشلونة.

وكان الفرعون المصري قد سجل هدفا وصنع آخر أمام مانشستر سيتي, بينما أحرز رونالدو هدفين وقدم تمريرة حاسمة أمام يوفنتوس الإيطالي, فيما ذهب خيمس أمام إشبيلية الإسباني بمحاولة واحدة على المرمى, وسجل بيكيه هدفا أمام روما الإيطالي, وذلك في مباريات الذهاب من دوري الثمانية لدوري الأبطال.