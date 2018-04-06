القاهرة - أ ش أ

قررت “مصر للطيران” بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي أن يكون إقلاع الرحلات من القاهرة إلى موسكو من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي بينما ستكون رحلات العودة من المبنى رقم 3، أما رحلات شركة (ايرفلوت) الروسية فستكون من خلال مبني رقم 2 سواء في السفر أو الوصول.

وأكد مصدر مسئول بمصر للطيران-في بيان اليوم الجمعة- أنه من المقرر استئناف الرحلات الروسية إلى مصر اعتبارا من الخميس المقبل 12 أبريل بين موسكو والقاهرة وتنطلق الرحلات من جيت خاص بالمبنى رقم 2 تم تخصيصه لمصر للطيران والشركة الروسية ما يعد الخط الوحيد للشركة الوطنية من المبنى رقم 2 حيث تنطلق جميع رحلات مصر للطيران من المبنى رقم 3 ضمن شركات تحالف (ستار).

كانت مصر للطيران قد أعلنت تقديم خصم على أولى رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال و35% خصم على الدرجة السياحية، وأن الحجز مستمر حتى 29مارس الجاري.