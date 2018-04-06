بورسعيد - أ ش أ

أعلن نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبد القادر درويش، توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية في أمريكا اللاتينية،وهي مينائي سانتوس وايتاكاي، لأغراض التدريب وتبادل الخبرات.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الجمعة أن وفدا رفيع المستوى من القطاع الشمالي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة اللواء عبد القادر درويش، زار أكبر الموانئ في أمريكا اللاتينية، وتم تنفيذ زيارة ميدانية لميناء سانتوس، تم فيه عرض ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات كبيرة وموقع استثنائي وموانئ ومناطق صناعية ولوجستية،وذلك على هامش مشاركة الوفد في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي عقد مؤخرا في مدينة ساوبولو.

وأكد اللواء درويش إن “حضور المنتدى جاء استجابة لدعوة من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون، والذي شرفه بالحضور الرئيس البرازيلي ميشيل تام ،رغبة من الجانب البرازيلي في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية خاصة مصر”.