القاهرة-أ ش أ

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة .سيدات/ بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج في الثامنة مساء اليوم الجمعة على صالة استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وصعد سيدات طائرة الأهلي للمباراة النهائية بعد تغلبه على الشمس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في حين صعد سبورتنج بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

يذكر أن سيدات طائرة الأهلي يسعى للتتويج بكأس مصر اليوم لإضافة البطولة الرابعة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والبطولتين العربية والأفريقية.