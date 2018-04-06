أخبار مصر - عصمت سعد

نظمت إيناس صبحي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، ندوة بعنوان (مخاطر وتهديدات جرائم المعلوماتية وكيفية الحماية منها) وذلك للحد من مخاطرها، ومعرفة الاستخدام الأمثل لها، والحفاظ على الهوية المصرية، والأمن القومي، ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وحماية النشء من المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، ووقاية الدولة من حروب الجيل الرابع.

صرح بذلك الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد أن الندوة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتثقيف وتوعية جميع العاملين بالتعليم في مجال التكنولوجيا الحديثة وخاصة شبكة الإنترنت، وماهي التوصيات التي يمكن اتباعها للحماية الشخصية والمعلوماتية مما يترتب عليها من اختراقات، وعدم احترام للخصوصية واستقطاب المستخدمين وخاصة الشباب نظرًا للاستخدام الخاطئ.

وتم التواصل مع جميع المديريات بقاعات الفيديو كونفرانس، بحضور المحاضرين اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والقرصنة.

وأشارت صبحي إلى أهمية الإرشادات والتوعية الصحيحة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الفرد والمؤسسات لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والحماية الشخصية والمجتمعية.