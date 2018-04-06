الجيزة - أ ش أ

انطلقت صباح اليوم /الجمعة/ من منطقة آثار الهرم , احتفالية يوم اليتيم, التي تنظمها المنطقة للعام الرابع على التوالي, بمشاركة أكثر من

300 طفل من دور الأيتام المختلفة, وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

شارك في الاحتفال, الذي بدأ من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرا, أكثر من 40 مفتشا للآثار بالمنطقة, حيث قاموا بالإشراف على عملية تنظيم الحفل وحرصوا على تقديم شرح واف لكافة التفاصيل التاريخية للمنطقة الأثرية .

وتم التقاط صورة تذكارية جماعية للأطفال أمام الهرم الأكبر, وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة “تنورة وعروض للعرائس والبلياتشو”, حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم بالحفلة لأنه تم إقامتها وسط أهرامات الجيزة وأبو الهول أهم الآثار المصرية, خاصة وأن هناك عددا كبيرا منهم يري تلك الآثار لأول مرة علي أرض الواقع.

وتأتي الاحتفالية انطلاقا من المسئولية المجتمعية للمنطقة, وحرصها الكامل على المشاركة في إسعاد الأطفال الأيتام, والاحتفال بين أهم وأشهر الآثار المصرية في العالم, ما يسهم في خلق روح الانتماء وحب الوطن عندهم.