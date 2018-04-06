أخبار مصر- نجلاء عزت

بدأت أعمال الإحلال والتجديد لفواصل كوبرى القبة فى الإتجاهين خلال الفترة من 6/4/2018 وحتى 19/4/2018 فقد تقرر أخذ نصف الإتجاه بالتناوب بحيث يكون كل إتجاه لمدة أسبوع واحد ليلاً فقط من 11 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت يكون العمل ليلاً ونهاراً من الساعة 1 صباح الجمعة حتى الساعة 10 صباح السبت،وذلك على النحو التالى.

الأسبوع الأول:الإتجاه القادم من شارع الفنجرى تجاه ميدان قصر القبة – الأعمال إبتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 6/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 12/4/2018 .

الأسبوع الثانى:الإتجاه القادم من ميدان قصر القبة شارع الفنجرى–الأعمال إبتداء من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 13/4/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 19/4/2018.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وإتخاذ الإجراءات لتسيير الحركة المرورية