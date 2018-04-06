أخبار مصر - أحمد عوض

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر رفع درجة استعداد المحافظة لاستقبال احتفالات شم النسيم لتوفير كافة الخدمات للوافدين والمقيمين من اهالى المحافظة .

وشدد على ضرورة زيادة الرقابة على بائعي الأسماك بتكثيف الحملات المجمعة من مديرية الصحة والتموين والبيئة والمباحث لضبط اى منتجات منتهية الصلاحية ومصادرتها وقيام حملات تموينية لمحطات الوقود والمخابز ومنافذ بيع اسطوانات الغاز للتأكد من توفيرها.

وأشار الى تواجد الأمصال بالمستشفيات ووضع خطط الطوارئ للحوادث وتوفير عربات الإسعاف بالطرق السريعة على مستوى المحافظة وبتجمعات الشواطئ وايضا توفير المنقذين بجميع شواطئ الغردقة وربط غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالمحافظة واستمرار العمل بكافة شبكات المياه وتجهيز عربات المياه لتغذية المناطق المزدحمة على مستوى المحافظة .