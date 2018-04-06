أخبار مصر - أحمد عوض

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان و الحرية 2 وعلى متنهم 175 راكب و 63 شاحنة بضائع، و5 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 281 راكب و 112 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء الغردقة يشهد مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 117 راكب و 10 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 805 راكب منهم 96 معتمر و تداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 237 راكب و 1 براد و 1 تريلا .