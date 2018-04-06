القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تطلع مصر لتحقيق مشاركة مصرية متميزة بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأوضح قابيل، أن إكسبو 2020 يعد أول معرض دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما يعد أكبر حدث في تاريخ إكسبو الدولي، من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين .

وأضاف الوزير، أن إكسبو 2020 دبي يعقد تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، بمشاركة أكثر من 200 جهة مشاركة تضم دول، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية.