باريس-أ.ش.أ

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان -اليوم الجمعة-أن فرنسا ستمنح الحكومة اللبنانية 550 مليون يورو في صورة قروض ميسرة وهبات لتمويل مشروعات استثمارية في لبنان.

واوضح لودريان-في كلمته الافتتاحية اليوم في مؤتمر دعم اقتصاد لبنان الذي تشارك فيها 50 دولة ومنظمة بينها مصر- إن فرنسا ستعلن عن جهد كبير على مستوى الطموحات التي تضعها في لبنان وهي قروض بفائدة منخفضة بقيمة 400 مليون يورو وهبات بقيمة 150 مليون يورو.

وأكد الوزير الفرنسي أن لبنان بحاجة من ناحية لاستثمارات كبيرة لتطوير بنيته التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومن ناحية أخرى يحتاج لاجراء اصلاحات كبرى هيكلية وقطاعية.

واعتبر لودريان أن حركية المؤتمر حققت بالفعل نتائج في ظل تبني الحكومة اللبنانية الاسبوع الماضي موازنة عام 2018, و انتهاء البرلمان اللبناني من اصلاح قانون المياه في خطوة ضرورية لتنفيذ العديد من المشروعات في اطار خطة الاستثمار للبنان.

واكد إنه في شرق أوسط يعاني من الأزمات والحروب الأهلية, فان لبنان لا تزال نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح ولكنها تعاني من تداعيات التوترات الاقليمية لا سيما في سوريا وتحارب الارهاب على حدودها وداخل أراضيها فضلا عن تحملها عبء استضافة اللاجئين السوريين.

وذكر بان اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان بباريس في ديسمبر الماضي أكد تمسك المجتمع الدولي باستقرار وامن وسيادة لبنان وعلى ضرورة تبني لبنان سياسة النأي بالنفس وعدم انخراطها في الأزمات الاقليمية.

وتستضيف باريس اليوم مؤتمرا دوليا لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاركة 37 دولة بينها مصر و 14 منظمة إقليمية ودولية، ويحمل المؤتمر اسم “باريس 4” أو “سيدر”, و هو تعبير عن مؤتمر اقتصادي للتنمية عبر الاصلاحات .