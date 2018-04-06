مانشستر - أ ش أ

أكد فنسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، أن تركيز فريقه ينصب حالياً على القمة المحلية في مواجهة مانشستر يونايتد غداً/ السبت وحصد اللقب المحلي، رغم اعتقاده أيضاً بأن مواجهته المقبلة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول لم تحسم بعد.

وخسر سيتي 3-صفر أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وسيلتقي مع منافسه المحلي إياباً منتصف الأسبوع المقبل.

وإذا نجح السيتى بقيادة الإسباني بيب جورديولا، في الفوز على يونايتد، الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، فإنه سيضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.