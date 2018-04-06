القاهرة - أ ش أ

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حول حصول الجامعة على ترتيب متقدم في التقييم الدولي عام 2018 .

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، إن جامعة عين شمس بادرت بالتقدم للتقييم الدولى الدقيق من خلال تقييم رس زءشةخا بنظام النجوم فى عام 2015 ، موضحا أن هذا التصنيف يقييم الجامعة كليا بدقة من مختلف المجالات (التعليم، التوظيف، التواجد الدولى،الأبحاث العلمية الدولية، الامكانيات، المسؤولية الاجتماعية، الشمولية)، وأن التصنيفات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمقياس لمستوى الجامعة ككل.

وأوضح التقرير أن جامعة عين شمس حصلت على 4 نجوم فى عام 2018، وعلى تقييم 5 نجوم فى كل من (التعليم ،التوظيف، الشمولية، المسؤولية المجتمعية والإمكانيات)،و(4) نجوم فى التواجد الدولى مقارنة ب(3) نجوم فى 2015، و3 نجوم فى كل من الأبحاث الدولية مقارنة بنجمتين فى2015 .

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب عزت أن حصول الجامعة على الترتيب المتقدم في هذا التصنيف هو نتاج الجهود التى بذلتها الجامعة في هذا الشأن، حيث تم التواصل المستمرمع منظمة رس وتجميع البيانات الخاصة بالجامعة ودراسة طريقة التقييم بدقة ، فضلا عن إرسال تقرير بنقاط القوة والضعف والعمل عليها خلال الثلاث سنوات، وأن هناك رعاية وتشجيع من إدارة الجامعة على أن تكون الجامعة فى دائرة التميز منذ انطلاقها وحتى الآن .