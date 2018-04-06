كوافير للقطط والكلاب في مصر
القاهرة - أخبار مصر
كوافير خاص للقطط والكلاب في مصر ، يشهد مؤخرا اقبالا كبيرا من المهتمين بتربية تلك الحيوانات الأليفة، والحريصين على تغيير شكلهم باستمرار والعناية بهم.
ويمتلئ الكوافير بكتالوجات لصور الحيوانات، وتزين حوائطه عشرات الصور لكلاب وقطط بأشكال مختلفة وألوان براقة، كما أوضحت تقارير صحفية.
ويتم داخل المحل اجراء صبغة، وساونا وسبا وقص أظافر، وحيل أخرى في التجميل مخصصة فقط للكلاب والقطط.
ويرى العديد من زبائن الكوافير ان الرفق بالحيوان والاهتمام به أمر ضروري وليس غريبا أن يكون هناك مختصون بالعناية ونظافة الحيوانات لأنها كانت مهنة قديمة معروفة وهي “مزين الحيوانات”.
وأكدوا أن دول العالم كلها ترعى وتهتم بالحيوانات، ووجود كوافيرات للحيوانات يدل أن مصر بها من يهتم بشئون الحيوانات.
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