ويمتلئ الكوافير بكتالوجات لصور الحيوانات، وتزين حوائطه عشرات الصور لكلاب وقطط بأشكال مختلفة وألوان براقة، كما أوضحت تقارير صحفية.

ويتم داخل المحل اجراء صبغة، وساونا وسبا وقص أظافر، وحيل أخرى في التجميل مخصصة فقط للكلاب والقطط.

ويرى العديد من زبائن الكوافير ان الرفق بالحيوان والاهتمام به أمر ضروري وليس غريبا أن يكون هناك مختصون بالعناية ونظافة الحيوانات لأنها كانت مهنة قديمة معروفة وهي “مزين الحيوانات”.

وأكدوا أن دول العالم كلها ترعى وتهتم بالحيوانات، ووجود كوافيرات للحيوانات يدل أن مصر بها من يهتم بشئون الحيوانات.