القاهرة - أ ش أ

جدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تحذير للمواطنين المصريين الرغبين في السفر بتأشيرة سياحية أو حرة، بغرض البحث عن عمل بدولة الأمارات العربية المتحدة.

وأوصى الوزير بعدم دفع أية مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، وأكد أن تكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل .

وتلقى الوزير تقريراً عاجلاً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبو ظبى، أشار فيه المستشار العمالى ياسر عيد، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الممارسات الخاطئة، التي تتم خلال البحث عن فرصة عمل بالإمارات، والتي تجعل الباحث عن عمل فريسة للنصب أو عرضة للمسائلة أو التعرض لمواقف مهينة.