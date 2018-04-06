القاهرة -أ ش أ

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط – خلال زيارته الحالية إلى البرتغال – مع الرئيس البرتغالي ارنستو ريبيلو دي سوزا، عددا من القضايا المهمة على المستويين الإقليمي والدولي وسبل تطوير علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الرئيس البرتغالي أكد – خلال اللقاء – مدى الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من الروابط التاريخية بين الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على المستوى الرسمي والشعبي والثقافي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف البرتغالية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي ومن خلال عضوية البرتغال في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونوه بالمبادرات البرتغالية الهامة التي تمثل قيمة مضافة في إطار العمل الدولي على غرار مبادرة الرئيس الأسبق “سامبايو” لتعزيز الحوار بين الحضارات، واشار إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين العربي والبرتغالي.

يذكر أن الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الذي نظمته الحكومة البرتغالية أمس حول “التعليم العالي في أوقات الطوارئ” كانت قد شهدت قيام الرئيس البرتغالي بتكريم اسم الجامعة العربية من خلال منح الأمين العام واحدا من أهم الأوسمة التي تقدمها دولة البرتغال للجهات الأجنبية، وذلك في إطار التقدير الكبير الذي يحمله الجانب البرتغالي لدور ومكانة الجامعة العربية.