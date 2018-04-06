باريس - أ ش أ

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اليوم الجمعة التزام مصر،رئيسا وحكومة وشعبا، بدعم الدولة والحكومة والشعب اللبناني، و وقوفها بشكل كامل وراء الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس سعد الحريري للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومواجهة التحديات الجسيمة التي فرضتها حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة .

وأكد المهندس محلب في كلمته اليوم في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني – إن هذا الالتزام جاء ترجمة للرؤية المصرية المتمسكة بدعم مؤسسة الدولة الوطنية كضمانة أكيدة للاستقرار وشرط ضروري للتنمية، والوقوف ضد أي محاولة لخلق فراغ سياسي وأمني.

وأكد ان مصر على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة اللبنانية ، وبالشراكة مع الدول الشقيقة، للإسهام في الجهد التنموي الضخم الذي تقوده حكومة سعد الحريري في لبنان،سواء على المستوى الثنائي ومن خلال التعاون المصري – اللبناني عبر الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، أو من خلال صيغة التعاون الثلاثي مع حكومات الدول الصديقة الملتزمة بدعم الاقتصاد اللبناني ومساندة جهود الحكومة اللبنانية لمواجهة الأعباء التي فرضت عليها في الفترة الأخيرة.