القاهرة - أ ش أ

نفى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور خالد قدري، ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن حدوث حريق بمبنى الامتحانات والكنترول بالكلية.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس – في بيان صادر اليوم الجمعة – إن الحريق المشار إليه على صفحات التواصل الاجتماعي وقع منذ عامين في إحدى قاعات البحث،مؤكدا حتمية الحصول على الأخبار المتعلقة بالكلية من منابعها الرسمية فقط دون الانسياق وراء أية أخبار مغلوطة ومن مصادر مجهولة.