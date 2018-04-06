القاهرة - أ ش أ

وافق الاتحاد الأوروبي على رفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، وذلك بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية, ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – في بيان صحفي اليوم /الجمعة أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تطبيق ما أوصت به مجموعة العمل بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، خاصة وأن الموسم الحالي قد انتهى، وتابع إن ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية.