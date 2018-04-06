القاهرة - أ ش أ

وقعت وزارة الانتاج الحربي اتفاقا يقضي بتصنيع اختراع العالم المصري عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، والمسمى بـ”الهراس أمير” في مصانع الإنتاج الحربي، بنسبة تصنيع محلي تصل لـ60% ،ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا .

ويأتى توقيع الاتفاق في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والهجرة.

وأكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي انحيازه الدائم للعلم والعلماء المصريين بالداخل والخارج، مشيدا بجهد وزارة الهجرة في ربط عقول أبنائنا المهاجرة بالوطن وتقديمها لابتكاراتهم وثمار خبراتهم بالخارج ليفيدوا بها وطنهم .

وأشار العصار إلى اهتمام الوزارة بالابتكارات الجديدة خاصة التي يقدمها مصريون لإنتاج منتجات مصرية 100%.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود المبذولة للتنسيق مع اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي; للاستفادة العملية من خبرات علماء مصر بالخارج، مشيرة إلي حرص الوزير العصار علي تعزيز الصناعات الوطنية بالاستفادة بكل الخبرات المصرية بالداخل والخارج ، وحرص وزير الانتاج الحربي علي حضور مؤتمرات “مصر تستطيع” ومتابعة كل ما يقدم من أفكار وابتكارات وجهد علمي .

