القاهرة - أخبار مصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، من تنفيذ 212 حكما قضائيا، بالإضافة إلى تحرير 54 قضية سلاح نارى وقضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحرير 72 قضية تموينية، ضٌبط خلالها كمية من الفسيخ والأسماك منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين بمناسبة احتفالات شم النسيم، بالإضافة إلى إزالة 520 حالة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.