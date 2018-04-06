القاهرة - أخبار مصر

يشعر الإسباني ماركوس رودريغز بانتويا بخيبة أمل في البشر، عقب عودته إلى الحياة الاجتماعية، مع العلم أنه عاش مع قطيع من الذئاب مدة 12 سنة.

وقد توفيت أمه عندما كان عمره ثلاث سنوات. وبعدها، بدأ يتعرض إلى العنف والإهانة من جانب الوالد وزوجته الثانية، وعندما بلغ السابعة من العمر، اختفى الراعي الذي اشتراه ولم يشاهده ثانية.

ويؤكد رودريغيز بانتويا أنه صادف قطيعا من الذئاب التي اعتبرته أحد صغارها، وصار ينام في كهف معها ويتناول الفطر والثمار البرية.

وعندما بلغ من العمر 19 عاما، عثر عليه عسكريون إسبان وأعادوه بالقوة إلى المجتمع البشري.